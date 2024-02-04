«Барселона» предложит новый контракт ключевому полузащитнику

В «Барселоне» запланировали продление контракта с полузащитником Френки де Йонгом.

Информация о предстоящих переговорах с нидерландцем по новому трудовому соглашению появлялась в прессе ещё в прошлом году, но конкретики так и не доходило. По обновлённым сведениям Sport, руководство каталонского гранда вновь задалось целью продлить соглашение 26-летнего хавбека. Действующий договор одного из ключевых игроков «сине-гранатовых» истекает в середине 2026 года.

Френки де Йонг провёл 22 матча за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. Цвета команды игрок защищает с 2019 года.