«Реал» объявил состав на дерби с «Атлетико»

В воскресенье вечером футбольная Испания будет следить за мадридским дерби между «Реалом» и «Атлетико». Рулевой «сливочных» Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Васкес, Карвахаль, Начо, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Отметим, что защитник Антонио Рюдигер пропускает игру из-за полученной ранее травмы.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.