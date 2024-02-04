«Осасуна» разгромно проиграла «Сельте»

В очередном матче 23-го тура Ла Лиги «Осасуна» принимала «Сельту». Гости играли вторым номером, но шикарно использовали свои редкие шансы. На 24-й минуте Йорген Ларсен завершил контратаку результативным ударом. Через минуту гости разыграли мяча до верного - 0:2. На 90-й минуте Анастасиос Дувикас вовсе сделал счет разгромным.

«Сельта» победила в первый раз за месяц и на три очка отдалилась от зоны вылета. «Осасуна» делит 11-е место.

Протокол игры