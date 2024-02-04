«Осасуна» разгромно проиграла «Сельте»

В очередном матче 23-го тура Ла Лиги «Осасуна» принимала «Сельту». Гости играли вторым номером, но шикарно использовали свои редкие шансы. На 24-й минуте Йорген Ларсен завершил контратаку результативным ударом. Через минуту гости разыграли мяча до верного - 0:2. На 90-й минуте Анастасиос Дувикас вовсе сделал счет разгромным.
«Сельта» победила в первый раз за месяц и на три очка отдалилась от зоны вылета. «Осасуна» делит 11-е место.
Протокол игры
|24'Ларсен Йорген (0:1)
|25'Де ла Торре Лука (0:2)
|90'Дувикас Анастасиос (0:3)
Эррера Серхио•Гарсия Давид III• 12'Катена Алехандро62' (Арнаис Хосе (62') •Круз Хуан•Аресо Хесус•Пенья Рубен75' (Барха Энрике (75') • 85'Ибаньес Пабло62' (Орос Аймар (62') •Муньос Икер•Гомес Мойсес62' (Мохика Хоан (62') •Гарсия Рауль76' (Гарсия Рубен (76') •Будимир Анте
Гуаита Висенте•Нуньес Унай•Тапия Ренато•Домингес Карлос•Манкильо Хави73' (Tadeo Allende (73') •Жаилсон Маркес•Пейнадо Франсиско•Ристич Михайло•Мингеса Оскар•Ларсен Йорген62' (Дувикас Анастасиос (62') •Де ла Торре Лука87' (Санчес Мануэль (87')
04 февраля. Стадион "Эль-Садар".
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