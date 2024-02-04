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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» разгромно проиграла «Сельте»

04 Февраля 2024 • 20:13 Комментировать
Осасуна
0:3
Сельта
окончен

В очередном матче 23-го тура Ла Лиги «Осасуна» принимала «Сельту». Гости играли вторым номером, но шикарно использовали свои редкие шансы. На 24-й минуте Йорген Ларсен завершил контратаку результативным ударом. Через минуту гости разыграли мяча до верного - 0:2.  На 90-й минуте Анастасиос Дувикас вовсе сделал счет разгромным.

«Сельта» победила в первый раз за месяц и на три очка отдалилась от зоны вылета. «Осасуна» делит 11-е место.

Протокол игры

 
Осасуна0:3Сельта
  24'Ларсен Йорген (0:1)
  25'Де ла Торре Лука (0:2)
  90'Дувикас Анастасиос (0:3)
Эррера СерхиоГарсия Давид III  12'Катена Алехандро 62' (Арнаис Хосе ( 62') Круз ХуанАресо ХесусПенья Рубен 75' (Барха Энрике ( 75'  85') Ибаньес Пабло 62' (Орос Аймар ( 62') Муньос ИкерГомес Мойсес 62' (Мохика Хоан ( 62') Гарсия Рауль 76' (Гарсия Рубен ( 76') Будимир Анте
Запасные: Валенсия ПаблоАйтор ФернандесМонкайола ХонТорро ЛукасЭррандо Хорхе
Гуаита ВисентеНуньес УнайТапия РенатоДомингес КарлосМанкильо Хави 73' (Tadeo Allende ( 73') Жаилсон МаркесПейнадо ФрансискоРистич МихайлоМингеса ОскарЛарсен Йорген 62' (Дувикас Анастасиос ( 62') Де ла Торре Лука 87' (Санчес Мануэль ( 87')
Запасные: Аспас ЯгоСерви ФранкоСотело ХьюгоРодригес МигельВаскес КевинДотор КарлосСтарфельт КарлВильяр ИванКаррильо Коке
04 февраля. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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