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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» может расстаться с топ-игроком

04 Февраля 2024 • 18:51 Комментировать

Будущее защитника Рональда Араухо остаётся туманным. Зимой уругваец мог сменить «Барселону» на «Баварию», но сделка не была оформлена по инициативе Хави. Впрочем, летний трансфер Араухо в другой клуб не исключён, о чём на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

По информации источника, в «Барселона» осознают ценность Араухо, но при этом понимают, что его трансфер может существенно улучшить финансовое положении клуба. Кроме того, каталонцы знают, что они не смогут предложить Араухо ту же зарплату, которую игроку могут обеспечить другие топ-клубы. По этой причине продлить контракт с уругвайцем будет сложно.

Учитывая все «за» и «против», «Барселона» может принять трансферное предложение по 24-летнему Араухо летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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