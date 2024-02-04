«Вильярреал» и «Кадис» сыграли без результативных атак

Неважно играющие «Вильярреал» и «Кадис» провели матч 23-го тура чемпионата Испании. Гостевая команда активнее играла впереди в стартовой трети поединка, после чего уже «желтая субмарина» чаще пробивала. В целом за 90 минут что те, что другие ничего реально опасного не создали и довольствовались нулевой ничьей.
«Кадис» делит третье место с конца, соперник - 13-е.
Протокол игры
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Морено Альберто•Ахомач Илиас46' (Гуэдеш Гонсалу (46') •Комесанья Санти 67'70' (Капу Этьен (70') •Коклен Франсис 48'89' (Тригерос Мануэль (89') •Баэна Алехандро• 90'Морено Херард•Сорлот Александр46' (Моралес Луис (46')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак• 69'Мере Хорхе•Чуст Виктор•Пирес Лукас•Алехо Иван76' (Хуанми Мигель (76') •Эскаланте Гонсало90' (Куаме Роминигуе (90') •Алекс Фернандес•Наварро Роберто82' (Окампо Брайан (82') •Собрино Рубен90' (Сальдуа Хосеба (90') •Рамос Кристофер82' (Макси Гомес (82')
04 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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