«Вильярреал» и «Кадис» сыграли без результативных атак

Неважно играющие «Вильярреал» и «Кадис» провели матч 23-го тура чемпионата Испании. Гостевая команда активнее играла впереди в стартовой трети поединка, после чего уже «желтая субмарина» чаще пробивала. В целом за 90 минут что те, что другие ничего реально опасного не создали и довольствовались нулевой ничьей.

«Кадис» делит третье место с конца, соперник - 13-е.