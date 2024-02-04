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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» и «Кадис» сыграли без результативных атак

04 Февраля 2024 • 17:55 Комментировать
Вильярреал
0:0
Кадис

Неважно играющие «Вильярреал» и «Кадис» провели матч 23-го тура чемпионата Испании. Гостевая команда активнее играла впереди в стартовой трети поединка, после чего уже «желтая субмарина» чаще пробивала. В целом за 90 минут что те, что другие ничего реально опасного не создали и довольствовались нулевой ничьей.

«Кадис» делит третье место с конца, соперник - 13-е.

Протокол игры  
Вильярреал0:0Кадис
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль РаульКуэнка ХорхеМорено АльбертоАхомач Илиас 46' (Гуэдеш Гонсалу ( 46') Комесанья Санти  67' 70' (Капу Этьен ( 70') Коклен Франсис  48' 89' (Тригерос Мануэль ( 89') Баэна Алехандро  90'Морено ХерардСорлот Александр 46' (Моралес Луис ( 46')
Запасные: Манди АиссаАльварес ИкерАльтимира АдриаМоскера Йерсон
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак  69'Мере ХорхеЧуст ВикторПирес ЛукасАлехо Иван 76' (Хуанми Мигель ( 76') Эскаланте Гонсало 90' (Куаме Роминигуе ( 90') Алекс ФернандесНаварро Роберто 82' (Окампо Брайан ( 82') Собрино Рубен 90' (Сальдуа Хосеба ( 90') Рамос Кристофер 82' (Макси Гомес ( 82')
Запасные: Хиль ДавидМбайе МамадуГвардиола СерхиМачис ДарвинОусоу Айхам
04 февраля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кадис

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23:03
Интересный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Кадис чемпионата Испании – 4 февраля 2024
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