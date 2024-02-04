​Появилась информация о будущем Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски проводит непростой футбольный год. Как сообщает испанский Sport, польский форвард ожидал большего от этого сезона. Тем не менее, прямо сейчас 35-летний игрок настроен остаться в «Барселоне». При этом Роберт хочет услышать от клуба видение спортивного проекта.

По данным источника, «Барселона» планирует сохранить Левандовски и на следующий сезон. В то же время в каталонском клубе готовы отпустить поляка, если он вдруг захочет уйти при поступлении выгодного предложения в финансовом плане.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл 31 матч. В них нападающий записал на свой счёт 14 голов и шесть результативных передач на партнёров.