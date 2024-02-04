«ПСЖ» за год может бесславно потерять троих суперфорвардов

Всё больше и больше новостей о том, что Килиан Мбаппе не продлит свой контракт с «ПСЖ» и летом перейдёт в мадридский «Реал». Спортивные СМИ только и трубят о грядущем громком переходе. Говорят, уже на ближайшей неделе Мбаппе лично объявит о своём принципиальном решении пополнить стан «галактикос». Соответственно, «ПСЖ» летом останется без своей ключевой звезды, исправно бомбардировавшей голами ворота соперников парижан с лета 2017 года.

Провалы в Лиге чемпионов

В таком случае «ПСЖ» потеряет третьего суперфорварда за год. Всем прожужжали уши супертрио Месси – Мбаппе – Неймар, которое было в распоряжении парижского клуба с лета 2021 года по лето 2023 года. Однако с этой распиаренной связкой «принцы» ничего не добились в Лиге чемпионов, дважды подряд вылетев из неё на стадии 1/8 финала. Хотя именно для победы в Лиге чемпионов Месси, Неймара и Мбаппе собирали одновременно в Париже.

Летом 2023 года вышеобозначенное супертрио распалось, и в «ПСЖ» остался только Мбаппе. Месси бесплатно перешёл в «Интер Майами», а Неймар отправился в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро (здесь и далее суммы приведены по оценке Transfermarkt). Трансферная стоимость Мбаппе сейчас составляет 180 млн евро, но в «Реал» он собирается уйти свободным агентом.

Дебет не сходится с кредитом

В своё время «ПСЖ» купил Неймара за 222 млн евро, Мбаппе – за 180 млн евро, а Месси пришёл бесплатно. Таким образом, на приобретение этого трио парижский клуб потратил 402 млн евро, и в случае бесплатного ухода Мбаппе получится, что «красно-синие» отбили за всех троих лишь 90 млн евро. Разница налицо.

На данный момент Килиан Мбаппе во всех турнирах провёл за «ПСЖ» 288 матчей, в которых забил 241 мяч и сделал 105 результативных передач. «ПСЖ» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков по итогам 20 матчей. Свой следующий матч команда Луиса Энрике проведёт в среду, 7 февраля, против «Бреста» в 1/8 финала Кубка Франции.

Кирилл Иванцов

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