​«Реал» придумал, как убедить Мбаппе

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли продолжается. «Реал» настроен летом заполучить форварда, за которым клуб гоняется ещё с далёкого 2017 года.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Daily Mail, «Реал» не планирует разрушать структуру своей зарплаты ради Мбаппе. Мадридцы не готовы платить французу даже те деньги, которые он сейчас получает в «ПСЖ», не говоря уже о повышении. При этом, по данным источника, «сливочные» готовы предложить Килиану огромный подписной бонус – 100 миллионов евро плюс бонусы.

Кроме того, «Реал» рассчитывает убедить Мбаппе условиями с имиджевыми правами. Обычно клуб оставляет за собой 50% имиджевых прав на своих лучших игроков. В ситуации с Килианом «сливочные» готовы подвинуться к формуле «40 на 60» в пользу игрока.

​Мбаппе решил, в каком клубе будет играть