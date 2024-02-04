​Инсайдер Романо пролил свет на ситуацию с будущим Мбаппе

В прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе принял решение о летнем трансфере в «Реал». Комментарий на этот счёт дал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«И «ПСЖ», и «Реал» ожидают, что Мбаппе вскоре объявит о своём решении. Но сначала он сообщит об этом президенту «ПСЖ» Нассеру аль-Хелаифи. Конечно, «Реал» продолжает усердно работать над этой сделкой. И всё же позвольте мне уточнить. Несмотря некоторые сообщения, я никогда не говорил, что Мбаппе объявит о своём будущем к 14 февраля. Я не знаю, откуда это взялось.

В любом случае, есть постоянные контакты между Мбаппе и Мадридом. Идёт обсуждения зарплаты, контракта и многого другого. «ПСЖ» будет надеяться до конца, поскольку клубу ещё ничего не сообщили», - сказал Романо CaughtOffside.

​Мбаппе решил, в каком клубе будет играть