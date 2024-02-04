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Рафинья и тер Штеген возобновили тренировки с «Барселоной»

04 Февраля 2024 • 15:29 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Сразу два футболиста каталонской «Барселоны» вернулись в строй после травм. Речь идёт о вингере Рафинье Диасе и голкипере Марке-Андре тер Штегене, которые возобновили тренировки с командой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Рафинья ранее пропустил около трёх недель из-за мышечной травмы. Что касается тер Штегена, голкипер в конце осени начал испытывать проблемы со спиной, из-за чего согласился на операцию и пропустил длительный срок.

Ранее сообщалось, что летом «Барселона» может продать Рафинью в один из клубов Английской премьер-лиги. В этом сезоне бразилец отметился 3 голами и 5 ассистами в чемпионате Испании.

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