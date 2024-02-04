Рюдигер утром прибыл на обследование травмы, защитник хочет сыграть против «Атлетико»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рано утром прибыл на тренировочную базу «королевского клуба» для обследования своей травмы. По информации от Diario AS, немецкий футболист всё ещё не теряет надежды принять участие в сегодняшнем матче с «Атлетико» в чемпионате Испании на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, в последнем туре Ла Лиги с «Хетафе» Рюдигер получил травму бедра, которую нельзя назвать серьёзной. Впрочем, из-за этого повреждения участие центрального защитника в матче с «Атлетико» до сих пор остаётся под вопросом.

Ранее тренер Карло Анчелотти сказал на пресс-конференции, что Рюдигер в матче с «Атлетико» как минимум будет присутствовать на скамейке запасных.