Деку одобрил кандидатуру Консейсау на замену Хави

Спортивный директор «Барселоны» Деку одобрил кандидатуру тренера, который в конце сезона может заменить Хави Эрнандеса. Напомним, наставник «сине-гранатовых» объявил о том, что покинет свой пост по окончании кампании.

Как сообщает Catalunya Radio, Деку хотел бы видеть новым тренером «Барселоны» Сержи Консейсау, который несколько лет возглавляет «Порту». При этом пока неизвестно, начинал ли спортивный директор «Барселоны» переговоры с португальским специалистом.

Напомним, во время своей игровой карьеры Деку перешёл в «Барселону» в 2004 году именно из «Порту». Перед этим полузащитник выиграл с «драконами» Лигу чемпионов.