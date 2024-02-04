​Уткин дал эффектный прогноз на дерби «Реал» - «Атлетико»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на воскресное мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико».

«Я хочу выбрать более-менее эффектную ставку. Пропускал неделю Беллингем из-за повреждения. Самое интересное, что Беллингем в этом календарном году ещё ни разу не забивал с игры. А сейчас он ещё и отдохнул, ничего страшного с ним не происходило. Поэтому я выбираю ставку «Гол Беллингема» в матче «Реал» - «Атлетико», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.