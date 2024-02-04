«ПСЖ» против объявления трансфера Мбаппе в «Реал»

В «ПСЖ» изъявили желание, чтобы звездный форвард команды Килиан Мбаппе не объявлял о трансфере в мадридский «Реал» до того времени, пока парижане не завершат выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Руководство клуба считает, что это известие может негативно повлиять на настрой команды перед возобновлением Лиги чемпионов. В рамках 1/8 финала турнира «ПСЖ» встретится с «Реал Сосьедадом».

Ранее стало известно, что Мбаппе перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента грядущим летом.

Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе