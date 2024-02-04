«Не приезжай к нам, у нас есть Беллингем и Винисиус: реакция болельщиков на фоне новостей о переходе Мбаппе в «Реал»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал» в статусе свободного агента. Об этом сообщило французское издание Le Parisien.
На фоне слухов в комментариях под постами Мбаппе болельщики оставляют различные комментарии. Мы собрали самые яркие из них.
«Добро пожаловать в Мадрид», - @n7deer
«Мадрид ждёт тебя», - @abdool_elladan
«Если Килиан присоединится к «Реалу», как фанат «Барсы» официально заявляю, что нам конец», - @md.irfan2006
«Не приезжай к нам! У нас есть Беллингем и Винисиус», - @alexx_199292
«Перестань быть маленькой девочкой, если ты собираешься переходить в «Реал», тогда переходи. Если ты не останешься в «ПСЖ», так и скажи. Что за глупости, когда не знаешь своего решения»? - @el_monstro_21
«Как фанат «Реала», хочу сказать, что он нам не нужен», - @halbaaasСтало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»
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