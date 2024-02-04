«Не приезжай к нам, у нас есть Беллингем и Винисиус: реакция болельщиков на фоне новостей о переходе Мбаппе в «Реал»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал» в статусе свободного агента. Об этом сообщило французское издание Le Parisien.

На фоне слухов в комментариях под постами Мбаппе болельщики оставляют различные комментарии. Мы собрали самые яркие из них.

«Добро пожаловать в Мадрид», - @n7deer

«Мадрид ждёт тебя», - @abdool_elladan

«Если Килиан присоединится к «Реалу», как фанат «Барсы» официально заявляю, что нам конец», - @md.irfan2006

«Не приезжай к нам! У нас есть Беллингем и Винисиус», - @alexx_199292

«Перестань быть маленькой девочкой, если ты собираешься переходить в «Реал», тогда переходи. Если ты не останешься в «ПСЖ», так и скажи. Что за глупости, когда не знаешь своего решения»? - @el_monstro_21

«Как фанат «Реала», хочу сказать, что он нам не нужен», - @halbaaas