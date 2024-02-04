Тренер «Хетафе» Бордалас - о Хави: «Его заявления удивляют, топ-клубы меньше всего могут жаловаться»

Наставник «Хетафе» Хосе Бордалас отреагировал на критические высказывания главного тренера каталонской «Барселоны» Хави Эрнандеса в сторону судей.

«Заявления Хави меня удивляют. Топ-клубы меньше всего могут жаловаться на судейство. В силу своего потенциала у них намного больше возможностей, чем у более скромных команд. Лично я верю в честность арбитров. Они профессионалы своего дела. Я уважительно отношусь к каждому мнению, но некоторые из них меня очень удивляют», - передает слова тренера Cadena Ser.

«Барселона» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Хетафе» находится на десятой строчке.