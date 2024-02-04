Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после матча против «Хетафе» (2:0) уведомил тренерский штаб команды о том, что трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе находится на финальной стадии. Об этом посредством социальных сетей проинформировал журналист Альварес де Мон.

Ранее стало известно, что 25-летний француз пополнит ряды «королевского» клуба на правах свободного агента грядущим летом. Срок действующего трудового договора между Килианом и «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер