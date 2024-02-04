Булыкин рассказал, как завершится дерби «Реал» - «Атлетико»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по поводу предстоящего мадридского дерби между «Реалом» и «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Дерби будет тяжелым для обеих команд. Скорее всего, игра закончится вничью и, разумеется, результативную, потому что такие команды 0:0 не играют. Жду счет 1:1 или 2:2», - передает слова Булыкина Sport24.

Поединок «Реала» против «Атлетико» состоится сегодня, 4 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В преддверии матча хозяева лидируют в таблице Ла Лиги, а гости находятся на четвертой позиции.