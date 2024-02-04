Хави: «Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? У меня с ним прекрасные отношения»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что не намерен вступать в конфликт со своим коллегой из мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, недавно Хави заявил о том, что испанские судьи помогают «Реалу», на что Анчелотти ответил: «Я не хочу опускаться до этого уровня».

«Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? Мне нечего сказать Карло, у меня с ним прекрасные отношения. Возможно, из-за моих слов он испытал давление, но я не имею ничего против Анчелотти», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании этого сезона.