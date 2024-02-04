Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? У меня с ним прекрасные отношения»

04 Февраля 2024 • 11:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
1 1.70 X 4.10 2 4.60
Через 10 ч. 12 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что не намерен вступать в конфликт со своим коллегой из мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, недавно Хави заявил о том, что испанские судьи помогают «Реалу», на что Анчелотти ответил: «Я не хочу опускаться до этого уровня».

«Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? Мне нечего сказать Карло, у меня с ним прекрасные отношения. Возможно, из-за моих слов он испытал давление, но я не имею ничего против Анчелотти», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании этого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Хави Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Февраля
03:27
Коке допускает уход из «Атлетико» по окончании сезона
02:19
Реал - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:18
Ещё один источник сообщил о намерении Мбаппе перейти в «Реал»
00:17
Интересный прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Атлетико чемпионата Испании – 4 февраля 2024
03 Февраля
20:45
«Реал» Мадрид – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle
20:20
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Реал Мадрид – Атлетико М Ла Лиги – 4 февраля 2024
19:52
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид — Атлетико М чемпионата Испании — 4 февраля 2024
16:35
Васкес не получал от «Реала» предложений по новому контракту, но игрок хочет остаться
16:30
Гринвуд не хочет раздувать конфликт из-за инцидента с Беллингемом
15:39
Анчелотти не исключил, что Хоселу выйдет в старте на матч с «Атлетико»
15:35
​Анчелотти оценил Симеоне как противника
15:31
Анчелотти рассказал, насколько Кроос важен для «Реала»
15:17
Анчелотти рассказал, кто может заменить Рюдигера в центре обороны в матче с «Атлетико»
15:14
​Уткин дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал Сосьедад»
15:09
Анчелотти оценил конкуренцию Лунина и Кепы
15:03
​Анчелотти – о Модриче: «Трудно оставлять такую легенду на скамейке запасных»
15:01
Анчелотти: «Слова Хави и Лапорты о судействе в пользу «Реала»? Не буду опускаться до этого уровня»
14:58
​Анчелотти рассказал, когда Милитао вернётся в строй после серьёзной травмы
14:54
Анчелотти рассказал, сможет ли Рюдигер сыграть против «Атлетико»
14:49
Анчелотти поделился ожиданиями от очередного матча с «Атлетико»
14:44
Азар: «Я зарабатывал большие деньги, у меня не было права жаловаться, когда я не играл»
14:37
Азар – о карьере в «Реале»: «Сперва я потерял место в старте, затем уверенность, а затем желание играть» 2
14:00
Карвахаль может сыграть центрального защитника в матче с «Атлетико»
13:16
Азар – о последнем матче за «Реал»: Боялся свиста фанатов, попросил Анчелотти оставить меня на скамейке
13:07
Азар: «Меня называют ленивым, но я тренировался 16 лет подряд»
12:55
Азар: «Реал» – крупнейший клуб в мире, там сложнее заиграть, чем где-либо ещё»
12:51
Азар: «Травмы? Я возвращался в строй, но мне всё равно было больно»
12:43
Азар: «Перед первым сезоном за «Реал» я позволял себе всё: барбекю, красное вино и многое другое»
12:36
Азар: «Диета – это пустая трата времени, она не работает»
12:30
Азар: Знал, что не подхожу «Реалу», но не мог закончить карьеру, не поиграв за этот клуб
11:28
«Бавария» продолжает убеждать Дэвиса продлить контракт, зарубежный топ-клуб следит за ситуацией
11:22
Ла Лига наняла специалиста для того, чтобы разобраться в конфликте Беллингема с Гринвудом
11:14
Мбаппе не будет в АПЛ, у француза всего два варианта для продолжения карьеры
11:06
Рюдигер отчаянно хочет сыграть с «Атлетико», несмотря на травму
02 Февраля
19:46
​Рюдигер рискует пропустить дерби с «Атлетико»
02:44
Анчелотти прокомментировал травму Рюдигера
01:26
Тчуамени не поможет «Реалу» в дерби с «Атлетико» 1
29 Января
12:28
«Бавария» думает, что в ситуации с Дэвисом виноваты агенты
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.02.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.68 3.95 5.00
Видео
04.02.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Сельта Сельта
2.31 3.15 3.25
Видео
04.02.24 в 20:30
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
1.77 3.55 5.00
Видео
04.02.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.71 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
12:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»
11:46 · Испания. Ла Лига
Булыкин рассказал, как завершится дерби «Реал» - «Атлетико»
11:45 · Испания. Ла Лига
Хави: «Анчелотти не стал отвечать на мои слова о судействе? У меня с ним прекрасные отношения»
11:40 · Испания. Ла Лига
В «Реале» боятся конфликта Мбаппе и Винисиуса 1
11:05 · Италия. Серия А
«Барселона» связалась с известным итальянским тренером
10:57 · Испания. Ла Лига
Хави – об удалении Роке: «Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате» 3
10:52 · Испания. Ла Лига
Хави: «В мире очень мало таких же игроков, как Ямаль»
10:46 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Команда знает, что нам нужно вернуться на лучший уровень и улучшить игру в защите»
10:42 · Испания. Ла Лига
Хави: «Гол «Алавеса» меня сильно разозлил»
09:44 · Испания. Ла Лига
Альгуасиль высказался о возможном переходе в «Барселону»
09:14 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»
09:03 · Испания. Ла Лига
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал»
08:31 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» потерял Одриосолу
08:26 · Испания. Ла Лига
Мбаппе пойдёт на большие жертвы ради «Реала»
03:27 · Испания. Ла Лига
Коке допускает уход из «Атлетико» по окончании сезона
Все новости
Рекомендуем