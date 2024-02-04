В «Реале» боятся конфликта Мбаппе и Винисиуса

В мадридском «Реале» обеспокоены будущими отношениями звездных нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Француз должен присоединиться к «королевскому» клубу летом нынешнего года.

В стане «сливочных» опасаются конфликта интересов игроков, поскольку они выступают на одной позиции. Кроме того, Мбаппе рассматривается в качестве главной звезды команды, из-за чего Жуниор может оказаться в тени француза. В связи с этим бразилец может задуматься над сменой клубной прописки, рапортует Todofichajes.

Ранее стало известно, что Мбаппе перейдет в мадридский гранд на правах свободного агента.

Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер