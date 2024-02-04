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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – об удалении Роке: «Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате»

04 Февраля 2024 • 10:57 Комментировать (1)
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал удаление нападающего Витора Роке в матче с «Алавесом». Напомним, до красной карточки бразилец забил в ворота соперника и помог «Барселоне» одержать выездную победу 3:1.

«Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате. Удаление Роке – это ещё одна ошибка против «Барселоны». Реальность уже видна всем», – заключил Хави на пресс-конференции после матча.

Роке забил в своём втором матче подряд в чемпионате Испании. «Барселона» поднялась на третье место в турнирной таблице, но каталонцы вернутся на четвёртую строчку, если «Атлетико» сегодня обыграет «Реал» на выезде в мадридском дерби.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
04 Февраля 2024 в 11:02
Вспомни пенальти на последних минутах благодаря которым вы выигоали, реальность видна всем.
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