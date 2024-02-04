Хави – об удалении Роке: «Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал удаление нападающего Витора Роке в матче с «Алавесом». Напомним, до красной карточки бразилец забил в ворота соперника и помог «Барселоне» одержать выездную победу 3:1.

«Я прошу судей просто дать нам посоревноваться в чемпионате. Удаление Роке – это ещё одна ошибка против «Барселоны». Реальность уже видна всем», – заключил Хави на пресс-конференции после матча.

Роке забил в своём втором матче подряд в чемпионате Испании. «Барселона» поднялась на третье место в турнирной таблице, но каталонцы вернутся на четвёртую строчку, если «Атлетико» сегодня обыграет «Реал» на выезде в мадридском дерби.