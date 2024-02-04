Хави: «В мире очень мало таких же игроков, как Ямаль»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, насколько исключительным талантом обладает 16-летний вингер Ламин Ямаль. 16-летний вундеркинд в нынешнем сезоне является основным футболистом «Барселоны». Сейчас на его счету один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании.

«У Ямаля есть всё, чтобы стать топ-игроком. В мире очень мало также же футболистов, как Ламин. Он уже делает разницу на поле», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» летом не стала покупать нового вингера на замену Усману Дембеле, так как Хави решил довериться молодому Ямалю.