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Хави: «В мире очень мало таких же игроков, как Ямаль»

04 Февраля 2024 • 10:52 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, насколько исключительным талантом обладает 16-летний вингер Ламин Ямаль. 16-летний вундеркинд в нынешнем сезоне является основным футболистом «Барселоны». Сейчас на его счету один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании.

«У Ямаля есть всё, чтобы стать топ-игроком. В мире очень мало также же футболистов, как Ламин. Он уже делает разницу на поле», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» летом не стала покупать нового вингера на замену Усману Дембеле, так как Хави решил довериться молодому Ямалю.

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