Кунде: «Команда знает, что нам нужно вернуться на лучший уровень и улучшить игру в защите»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде признал, что его команде нужно улучшить некоторые игровые аспекты. Также француз прокомментировал победу 3:1 на выезде над «Алавесом».

«Команда знает, что нам нужно вернуться на лучший уровень и улучшить игру в защите. Мы знали, что нам предстоит непростой выезд. Думаю, мы хорошо провели первые 30 минут, но затем соперник задавил нас и создал моменты. Тем не менее, я считаю, что мы провели хороший матч», – цитирует Кунде Barva Universal.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» летом 2022 года из «Севильи» за 50 миллионов евро компенсации.