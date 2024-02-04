Хави: «Гол «Алавеса» меня сильно разозлил»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал единственный пропущенный гол своей команды в матче с «Алавесом», который каталонцы уверенно выиграли на выезде со счётом 3:1.

«Гол «Алавеса» меня сильно разозлил. Мы пропустили всего спустя минуту после того, как забили второй гол. Мы должны были выиграть дуэль на фланге или сфолить, чтобы предотвратить навес. В итоге мы пропустили, чем я был очень зол, но мы уже обсудили ситуацию», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, ранее тренер «Барселоны» официально объявил о том, что покинет каталонскую команду по окончании нынешнего сезона.