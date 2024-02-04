Альгуасиль высказался о возможном переходе в «Барселону»

Рулевой «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль отреагировал на информацию о том, что он может стать преемником Хави Эрнандеса в каталонской «Барселоне».

«Не хочу это обсуждать. Хави – отличный тренер для «Барселоны», клубу будет непросто найти кого-то более достойного. Я уважаю этого специалиста.

Что касается меня, то я сейчас работаю в лучшем клубе. Меня здесь очень ценят. Хочу продолжать творить историю в «Реал Сосьедаде». Надеюсь, мы подпишем новый трудовой договор», - передает слова специалиста газета Marca.

Ранее стало известно, что Хави покинет пост главного тренера «сине-гранатовых» по завершении текущего сезона.