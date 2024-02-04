Стало известно, когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом накануне сообщили различные европейские СМИ.

Журналист Лауренс Жульен сообщил, когда состоится официальное объявление сделки. По данным инсайдера, 25-летний звездный нападающий на следующей неделе выступит с заявлением, в котором сообщит о подписании контракта с «королевским» клубом.

Ранее стало известно, что Килиан перейдет в мадридский гранд на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе провел 27 поединков за парижан, в которых отметился 28 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.