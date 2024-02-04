Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о грядущем трансфере в «королевский» клуб форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В сети опубликован пост с надписью: «Килиан Мбаппе присоединится к Винисиусу Жуниору в мадридском «Реале». Бразильский футболист поставил лайк этой публикации.

Ранее стало известно, что 25-летний французский игрок перейдет в «королевский» клуб грядущим летом. Он присоединится к «сливочным» в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 27 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 28 забитых мячей и шесть голевых передач.