Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул условие мадридскому «Реалу» в ходе переговоров. Как стало известно журналистам ESPN, 25-летний форвард хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже.

Это требование является важной частью переговорного процесса между сторонами. Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому футболисты должны получить разрешение от своих клубов на участие в турнире. Мбаппе хочет получить одобрение от боссов «Реала» перед оформлением трансфера.

Ранее стало известно, что Килиан перейдет в «королевский» клуб летом на правах свободного агента.

Мбаппе пойдёт на большие жертвы ради «Реала»