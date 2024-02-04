«Реал Сосьедад» потерял Одриосолу

Защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола получил травму по ходу поединка 23-го тура чемпионата Испании против «Жироны». Игрок из-за повреждения колена покинул поле в самом начале встречи.

Детали травмы Одриосолы станут известны после прохождения медицинского обследования, которое он пройдет в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Альваро принял участие в десяти поединках во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Добавим, что матч «Жироны» против «Реал Сосьедада» завершился нулевой ничьей.