«Реал Сосьедад» потерял Одриосолу

Защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола получил травму по ходу поединка 23-го тура чемпионата Испании против «Жироны». Игрок из-за повреждения колена покинул поле в самом начале встречи.
Детали травмы Одриосолы станут известны после прохождения медицинского обследования, которое он пройдет в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Альваро принял участие в десяти поединках во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Добавим, что матч «Жироны» против «Реал Сосьедада» завершился нулевой ничьей.
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