Мбаппе пойдёт на большие жертвы ради «Реала»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пойдет на жертвы ради трансфера в мадридский «Реал». Об этом сообщили журналисты ESPN.

Мбаппе откажется от повышения заработной платы в Париже. В настоящий момент он получает 72 миллиона евро, и клуб был готов увеличить его оклад. Кроме того, уйдя на правах свободного агента, 25-летний нападающий лишится бонусных выплат в размере примерно 100 миллионов.

Ранее стало известно, что Килиан присоединится к «Реалу» по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 27 поединках за «ПСЖ». Форвард отметился 28 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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