Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»

Журналисты рассказали о планах Хави Эрнандеса на будущее. Ранее специалист заявил, что покинет каталонский гранд по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает AS, 44-летний наставник хочет взять паузу после ухода из «Барселоны». Хави намерен отдохнуть один год, а затем трудоустроиться в Английской премьер-лиге. Эрнандес мечтает поработать в одном из английских топ-клубов.

Хави занимает пост главного тренера «Барселоны» с осени 2021 года. В настоящий момент команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 баллов.

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