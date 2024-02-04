Коке допускает уход из «Атлетико» по окончании сезона

Капитан мадридского «Атлетико» Коке ответил на вопрос о своём будущем.

Полузащитник до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта – действующее соглашение истекает в июне. 32-летний игрок выступает за «Атлетико» на протяжении всей своей карьеры.

«Может ли нынешний сезон стать для меня последним здесь? Я не знаю. Это хороший вопрос. Но сейчас я думаю только о предстоящей игре с «Реалом». Мы обсудим продление моего контракта, когда настанет время», – заявил в интервью Movistar хавбек.

На счету Коке более 600 матчей за «матрасников» во всех турнирах с момента дебюта за первую команду в 2009 году.