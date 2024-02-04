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В «ПСЖ» считают, что битва с «Реалом» за Мбаппе уже проиграна слухи

04 Февраля 2024 • 02:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе сменит «Пари Сен-Жермен» на мадридский «Реал» после завершения сезона.

Руководство гранда Лиги 1 хотело бы продлить контракт 25-летней суперзвезды, истекающий в июне, но футболист не торопится отвечать согласием. Недавно многочисленные источники сообщили о намерении форварда уйти из «ПСЖ» свободным агентом и переехать в Мадрид. По сведениям журналиста Маттео Моретто, в парижском клубе уже считают проигранной битву с «Реалом» за Мбаппе. «ПСЖ» почти смирился с невозможностью убедить игрока подписать новый договор.

Если верить слухам, в Париже также определились с заменой Килиану Мбаппе: приоритетным кандидатом на эту роль обозначен Рафаэл Леау из «Милана».

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