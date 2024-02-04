Тренер «Жироны» пропустит важный матч с «Реалом»

Главный тренер «Жироны» Мичел дисквалифицирован на игру против мадридского «Реала».

Рулевой каталонцев получил красную карточку на 89-й минуте сегодняшнего матча против «Реал Сосьедада». Таким образом, специалист не сможет присутствовать на скамейке своей команды в предстоящем поединке против мадридского «Реала». Встреча двух главных на данный момент претендентов на чемпионство состоится 10 февраля на поле «сливочных».

«Жирона» не смогла обыграть «Реал Сосьедад» – 0:0. В настоящий момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 53 набранными очками, а «Жирона» – вторая с 52 баллами. Команда Карло Анчелотти при этом провела на один матч меньше.