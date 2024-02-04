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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» не пропустил от «Жироны» и не позволил сопернику вернуться на вершину

04 Февраля 2024 • 01:02 Комментировать
Жирона
0:0
Реал Сосьедад

В 23-м туре чемпионата Испании «Жирона» принимала «Реал Сосьедад». Каталонцы не имели перевеса над соперником и по итогам поединка упустили привычное в этом сезоне первое место. Виктор Цыганков со штрафного обвел стенку, но голкипер у штанги отбил мяч. Эрик Гарсия был выведен на удар после углового, и вратарь гостей снова на высоте. Савио продавил оборону слева, в итоге навес на дальнюю штангу, и Янгель Эррера головой отправил мяч в сетку, но из офсайда. Микель Оярсабаль отличился на добивании, но и здесь вне игры. Затем был штиль минут на 45, а в концовке Эррера с рикошетом опасно бил, и вратарь гостей ногой успел парировать.

Нули на табло остались гореть и после финального свистка. «Жирона» идет второй в таблице, уступая очко «Реалу». Баски - шестые. Арсен Захарян провел игру в запасе.

Протокол игры  
Жирона0:0Реал Сосьедад
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия ЭрикБлинд ДэйлиГутьеррес МигельЭррера Янгель  88'Гарсия Алеш 80' (Фернандес Валери ( 80') Цыганков Виктор 80' (Солис Джон ( 80') Мартин Иван 70' (Стуани Кристиан ( 70') Савио IIIПорту Кристиан 70' (Торре Пабло ( 70')
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия Борха IЯакобишвили АнталМартинес АрнауФуйдиас ТониАртеро Рикард
Ремиро АлехандроОдриосола Альваро 4' (Арамбуру Джон ( 4') Субельдия Игор  64'Пачеко ХонГалан ХавиБекер Шеральдо 52' (Мерино Микель ( 52') Туррьентес Беньят  21' 52' (Барренечеа Андер ( 52') Субименди МартинОярсабаль МикельБраис Мендес  45' 87' (Умар Садик ( 87') Андре Силва 87' (Оласагасти Хон ( 87')
Запасные: Захарян АрсенУрко ГонсалесМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонЛе Норман РобенРуперес Иньяки
03 февраля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Жирона

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