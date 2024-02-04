«Реал Сосьедад» не пропустил от «Жироны» и не позволил сопернику вернуться на вершину

В 23-м туре чемпионата Испании «Жирона» принимала «Реал Сосьедад». Каталонцы не имели перевеса над соперником и по итогам поединка упустили привычное в этом сезоне первое место. Виктор Цыганков со штрафного обвел стенку, но голкипер у штанги отбил мяч. Эрик Гарсия был выведен на удар после углового, и вратарь гостей снова на высоте. Савио продавил оборону слева, в итоге навес на дальнюю штангу, и Янгель Эррера головой отправил мяч в сетку, но из офсайда. Микель Оярсабаль отличился на добивании, но и здесь вне игры. Затем был штиль минут на 45, а в концовке Эррера с рикошетом опасно бил, и вратарь гостей ногой успел парировать.

Нули на табло остались гореть и после финального свистка. «Жирона» идет второй в таблице, уступая очко «Реалу». Баски - шестые. Арсен Захарян провел игру в запасе.