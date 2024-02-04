«Барселона» намерена обжаловать удаление Роке

В «Барселоне» недовольны решением арбитра показать вторую жёлтую карточку Витору Роке.

18-летний футболист вышел на замену на 59-й минуте, успев в течение 13 минут забить гол и получить две жёлтые карточки. В «Барселоне» считают, что бразильца удалили несправедливо – клуб обжалует это решение, о чём сообщил спортивный директор Деку: «Мы подадим апелляцию по удалению Роке, и его вторая жёлтая карточка, надеюсь, будет аннулирована», – заявил в послематчевом интервью функционер.

Следующий соперник команды Хави Эрнандеса – «Гранада». Поединок состоится 11 февраля на поле «Барселоны».