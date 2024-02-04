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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один источник сообщил о намерении Мбаппе перейти в «Реал»

04 Февраля 2024 • 00:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
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Через 22 ч. 1 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, похоже, собирается перебраться в мадридский «Реал».

Недавно во французской прессе появились сведения о том, что звёздный форвард уже принял решение о своём будущем – он планирует перебраться в «королевский клуб» на правах свободного агента грядущим летом. Теперь эту информацию подтвердили источники из ESPN, на которые ссылается журналист Адриен Гренье. Сообщается, что 25-летний игрок окончательно решил отказаться от продления контракта с «ПСЖ» и перейти в «Реал», но пока не доложил о своём выборе парижанам.

По некоторым данным, Килиан Мбаппе может объявить о своём решении уже в феврале.

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