Тренер «Алавеса»: «Ямаль обводит соперников так легко, будто играет на детской площадке»

Главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия высоко оценил игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

16-летний футболист не отметился результативными действиями, но помог «сине-гранатовым» одержать выездную победу над «Алавесом» (3:1).

«Ламин Ямаль невероятно хорош. Не знаю, стоит ли говорить, что этот парень ознаменует собой эпоху, но он очень и очень хорош. Он способен так легко оставлять оппонентов позади себя, будто играет на детской площадке», – цитирует Barca Universal Луиса Гарсию.

Ламин Ямаль провёл 32 матча за «Барселону» в текущем сезоне, отметившись тремя голами и пятью ассистами.