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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде: «Мы не чувствуем себя свободнее после заявления Хави»

03 Февраля 2024 • 23:42 Комментировать
Алавес
1:3
Барселона

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопросы журналистов после победы над «Алавесом» (3:1).

«Сине-гранатовые» выиграли оба матча после объявления рулевого Хави Эрнандеса об уходе по окончании сезона. Однако, по словам Кунде, команда не стала чувствовать себя более раскрепощённо, несмотря на предположения.

«Нет, мы не чувствуем себя свободнее после заявления Хави. 

Сегодня мы хорошо провели первые 30 минут, а затем соперник начал оказывать давление, но мы справились и сохранили контроль над игрой.

Мы понимаем, что должны лучше играть в защите. Потребовалось проявить характер, чтобы победить сегодня, и нам это удалось. Важные три очка», – поведал в послематчевом интервью француз.

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Барселона Хави Эрнандес Жюль Кунде ещё теги

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