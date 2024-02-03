Хави оценил игру Кристенсена в полузащите

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями об игре Андреаса Кристенсена на непрофильной позиции.

Датский центральный защитник сыграл в средней линии в поединке против «Алавеса». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счётом 3:1.

«Я доволен Кристенсеном. Играя в полузащите, он делает нашу игру более дисциплинированной. У него есть технические данные, чтобы играть в этой роли.

Андреас – отличный центральный защитник, но благодаря своей технике и умению обращаться с мячом он может без проблем освоиться в полузащите», – цитирует Managing Barca наставника «Барселоны».