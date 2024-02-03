Хави – о победе: «Меня радует реакция игроков на моё решение уйти»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вновь отметил положительное влияние своего решения на игру команды.

После поражения от «Вильярреала» (3:5) специалист объявил, что покинет клуб по окончании сезона. С тех пор «сине-гранатовые» провели два матча, в обоих случаях одержав победу: 31 января была обыграна «Осасуна» (1:0), а сегодня – «Алавес» (3:1).

«Победы – это всегда позитив, и после моего решения мы выиграли дважды. Как я уже говорил, это было необходимо, и сейчас мы видим реакцию команды. Сегодня мы наконец-то были эффективны. Команда боролась, была хороша с мячом и без мяча. Хорошая игра, которая сделает нас сильнее», – цитирует Barca Universal Хави.