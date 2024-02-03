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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски: «Спасибо Илкаю за пас»

03 Февраля 2024 • 23:02 Комментировать
Алавес
1:3
Барселона
окончен

В двадцать третьем туре испанского чемпионата «Барселона» переиграла на выезде «Алавес», а Роберт Левандовски забил после долгой засухи. Удачный пас ему отдал его бывший коллега по дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, и Роберт поблагодарил немецкого игрока за передачу.

- Гол, конечно же, принес облегчение, спасибо большое Илкаю за пас. Опытному нападающему вроде меня очень непросто так долго обходиться без гола. Для команды этот гол был очень важен, мы хорошо контролировали матч, и в обороне также, - заявил польский нападающий в послематчевом интервью телеканалу DAZN.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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