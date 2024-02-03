Хави рассказал, почему заменил Гюндогана и Педри

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о состоянии своих игроков.

Немецкий полузащитник был заменён на 59-й минуте матча против «Алавеса», успев отметиться к тому моменту голом и результативной передачей. Педри покинул поле на 74-й минуте.

«Сегодня обошлось без травм. Гюндоган получит удар по спине, но ничего серьёзного. Что касается Педри, то он устал, поэтому я решил его заменить. Я выпустил Фермина, чтобы освежить игру», – приводит Barca Universal слова Хави.

«Барселона» одержала победу над «Алавесом» со счётом 3:1. Каталонцы вернулись на третью строчку в таблице, на три очка опередив «Атлетико», однако у «матрасников» остаётся матч в запасе.