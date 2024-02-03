Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес»

В 23-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у разыгравшихся середняков из «Алавеса». Илкай Гюндоган идеально вырезал мяч на ход Роберту Левандовски, а поляк перебросил вратаря, счет открыт. Только начался второй тайм, как Педри слева доставил мяч партнеру, и Гюндоган вколотил мяч в верхнюю часть ворот. В ответ Алекс Сола прорвался по левому краю и эффектно подал на Сэмюэля Омородиона, который головой прицельно пробил в ближний угол - 1:2. Витор Роке стал автором третьего гола гостей, завершив затяжную атаку ударом в дальнюю часть ворот. Бразилец за 13 минут после выхода на поле не только забил, но и получил две карточки желтого цвета.
В итоге «Барселона» победила со счетом 3:1 и идет на чистом третьем месте, противник - 11-й.
Протокол игры
|22'Левандовски Роберт (0:1)
|49'Гюндоган Илкай (0:2)
|(1:2) Омородион Сэмюэль51'
|63'Роке Витор (1:3)
Сивера Антонио•Теналья Науэль77' (Бенавидес Карлос (77') •Марин Рафа•Дуарте Рубен•Хави Лопеc•Бланко Антонио77' (Хаджи Янис (77') •Гевара Андер•Сола Алекс•Гуриди Хон64' (Симеоне Джулиано (64') •Риоха Луис64' (Реббах Абдеррахман (64') •Омородион Сэмюэль 12'88' (Паничелли Хоакин (88')
Пенья Иньяки•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Кубарси Пау83' (Иньиго Мартинес (83') •Канселу Жоау46' (Форт Эктор (46') •Гюндоган Илкай59' (Роке Витор (59' 67') • 72'Кристенсен Андреас82' (Ромеу Ориоль (82') •Де Йонг Френки•Ямаль Ламин•Левандовски Роберт•Педри74' (Лопес Фермин (74')
03 февраля. Стадион "Мендисорроса".
Судья чертило конечно конченое, когда надо было игру успокаивать желтыми карточками в первом тайме он молчал. За что он влепил 2 желтые молодому Роке, я так и не понял. По любому за сливочную блевоту болеет:))
Бан пользователя