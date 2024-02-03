Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес»

В 23-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у разыгравшихся середняков из «Алавеса». Илкай Гюндоган идеально вырезал мяч на ход Роберту Левандовски, а поляк перебросил вратаря, счет открыт. Только начался второй тайм, как Педри слева доставил мяч партнеру, и Гюндоган вколотил мяч в верхнюю часть ворот. В ответ Алекс Сола прорвался по левому краю и эффектно подал на Сэмюэля Омородиона, который головой прицельно пробил в ближний угол - 1:2. Витор Роке стал автором третьего гола гостей, завершив затяжную атаку ударом в дальнюю часть ворот. Бразилец за 13 минут после выхода на поле не только забил, но и получил две карточки желтого цвета.

В итоге «Барселона» победила со счетом 3:1 и идет на чистом третьем месте, противник - 11-й.