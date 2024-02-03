Роке – самый молодой со времён Фернандо Торреса игрок, забивший и удалившийся в одном матче Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Витор Роке снова забил, но был вынужден досрочно покинуть поле.

Юный бразилец вышел на замену на 59-й минуте поединка против «Алавеса», а уже на 63-й отпраздновал забитый мяч. Вскоре форвард получил жёлтую карточку, а затем и вторую, которая превратилась в красную. На 72-й минуте игрок оставил свою команду в меньшинстве. Таким образом, Роке стал вторым самым молодым в 21 веке игроком (18 лет и 340 дней), успевшим забить гол и получить удаление в одном матче Ла Лиги. Рекорд по-прежнему принадлежит знаменитому экс-нападающему Фернандо Торресу – он сделал это в возрасте 18 лет и 179 дней.

Витор Роке перешёл в «Барселону» в январе текущего года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».