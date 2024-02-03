Гюндоган установил личный рекорд по ассистам в дебютном сезоне в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган в очередной раз отметился результативной передачей.

Немецкий футболист ассистировал Роберту Левандовски на 22-й минуте сегодняшнего матча против «Алавеса». В активе хавбека теперь девять голевых пасов во всех турнирах с начала сезона. Как отмечает Opta, для Гюндогана это лучший результат за весь период карьеры, проведённый в пяти сильнейших европейских лигах.

Напомним, что Илкай Гюндоган проводит дебютную кампанию в «Барселоне». Летом прошедшего года он перебрался в каталонский клуб из английского «Манчестер Сити», цвета которого защищал в 2016 года.