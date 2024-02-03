Деку: «Решение Хави застало нас врасплох»

Спортивный директор «Барселоны» Деку признался, что в клубе были удивлены решением Хави Эрнандеса уйти в отставку.

Испанский наставник покинет свой пост после завершения сезона. Об этом он сообщил публично после поражения от «Вильярреала» (3:5).

«Сейчас не самое подходящее время, чтобы говорить о новом тренере. Решение Хави застало нас врасплох. Мы рассчитывали на него в следующем сезоне», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова Деку.

Хави работает в «Барселоне» с осени 2021 года. Специалист признавался, что устал от постоянного давления, которое оказывают на него в СМИ на фоне неудачных результатов.