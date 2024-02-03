Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»

03 Февраля 2024 • 22:01 Комментировать
Жирона
0:0
Реал Сосьедад
1 2.12 X 3.50 2 3.60
1-й тайм

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт интересный матч – «Жирона» против «Реал Сосьедада». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку гостей – он числится в списке запасных.

Ранее в «Реал Сосьедаде» сообщали, что Захарян пропустит матч. На прошлой неделе российский футболист получил повреждение.

После летнего трансфера в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в 24 официальных матчах команды. В них 20-летний россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра.

Следить за матчем Ла Лиги между «Жироной» и «Реал Сосьедадом» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Сегодня, 03 Февраля
22:01
​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»
12:17
Актуальная ставка и прогноз на матч Жирона – Реал Сосьедад чемпионата Испании – 3 февраля 2024
02:11
Жирона - Реал Сосьедад: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Февраля
22:27
Надёжный прогноз и ставка на матч Жирона – Реал Сосьедад чемпионата Испании – 3 февраля 2024
17:36
В «Реал Сосьедаде» рассказали, почему травмированный Захарян попал в заявку на матч с «Жироной»
16:37
Прогноз на точный счёт матча Жирона — Реал Сосьедад чемпионата Испании — 3 февраля 2024
15:52
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»
01 Февраля
17:45
Карпин: Время в «Реал Сосьедаде» пойдёт на пользу Захаряну 1
16:42
«Жирона» - «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle
31 Января
11:54
«Барселона» может устроить с «Жироной» обмен игроками
30 Января
21:45
Рианчо: Адаптация Захаряна затянулась
17:44
Захарян пропустит матч против «Жироны»
11:20
Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки 2
29 Января
03:35
Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала»
28 Января
19:49
Колосков: «Было бы странно ожидать от Захаряна игры уровня Головина»
16:26
Дьяков: «Главное, что Захарян получает достаточно игрового времени в «Реал Сосьедаде»
15:39
Барренечеа продлил контракт с «Реал Сосьедадом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЖИРОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля» Стало известно, что не устраивает «Реал» в игре Гюлера Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Валенсия Валенсия
Альмерия Альмерия
2
1
1.64 3.95 5.20
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1
1
2.29 3.20 3.25
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Барселона Барселона
1
3
4.90 3.90 1.70
Видео
22 мин
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
2.26 3.60 3.05
Видео
04.02.24 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Кадис Кадис
1.68 3.95 5.00
Видео
04.02.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Сельта Сельта
2.31 3.15 3.25
Видео
04.02.24 в 20:30
Бетис Бетис
Хетафе Хетафе
1.77 3.55 5.00
Видео
04.02.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М Атлетико М
1.71 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
23:09 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе: «Меня радует реакция игроков на моё решение уйти» 1
23:02 · Испания. Ла Лига
​Левандовски: «Спасибо Илкаю за пас»
22:53 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему заменил Гюндогана и Педри
22:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:26 · Испания. Ла Лига
Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» 3
22:25 · Испания. Ла Лига
Роке – самый молодой со времён Фернандо Торреса игрок, забивший и удалившийся в одном матче Ла Лиги
22:17 · Испания. Ла Лига
Гюндоган установил личный рекорд по ассистам в дебютном сезоне в «Барселоне»
22:09 · Испания. Ла Лига
Деку: «Решение Хави застало нас врасплох»
22:01 · Испания. Ла Лига
​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»
21:56 · Испания. Ла Лига
​Левандовски прервал длительную серию без голов в Ла Лиге
21:52 · Англия. Премьер-лига
Деку прокомментировал решение Бергвалла перейти в «Тоттенхэм» вместо «Барселоны»
20:17 · Испания. Ла Лига
«Гранада» отобрала очки у «Лас-Пальмаса», проведя полтора тайма вдесятером
20:07 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» решил судьбу Кепы
20:00 · Испания. Ла Лига
«Алавес» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 5
19:27 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» назвала состав на игру против «Алавеса»
Все новости
Рекомендуем