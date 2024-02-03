​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч с «Жироной»

В субботу вечером в испанской Ла Лиге пройдёт интересный матч – «Жирона» против «Реал Сосьедада». Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку гостей – он числится в списке запасных.

Ранее в «Реал Сосьедаде» сообщали, что Захарян пропустит матч. На прошлой неделе российский футболист получил повреждение.

После летнего трансфера в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в 24 официальных матчах команды. В них 20-летний россиянин отметился одной результативной передачей на партнёра.

Следить за матчем Ла Лиги между «Жироной» и «Реал Сосьедадом» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт LiveResult.