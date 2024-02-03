В субботу вечером «Барселона» проводит гостевой матч чемпионата Испании против «Алавеса». В середине первого тайма счёт в этой игре был открыт – автором гола стал нападающий Роберт Левандовски. Расписавшись в воротах «Алавеса», Левандовски прервал длительную серию без голов в Ла Лиге. В прошлый раз поляк забивал в испанском чемпионате ещё 10 декабря в матче против «Жироны». В последующих шести играх Ла Лиги Роберт уходил с поля без забитых мячей.

Следить за игрой между «Алавесом» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.