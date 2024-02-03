«Гранада» отобрала очки у «Лас-Пальмаса», проведя полтора тайма вдесятером

Субботний матч Ла Лиги «Гранада» - «Лас-Пальмас» получился необычным. Идущие в зоне вылета хозяева рано остались вдесятером, но успешно отбивали атаки противника. На шестой минуте Сандро Рамирес едва не открыл счет, но вратарь выручил. В середине первого тайма Мунир эль-Хаддади получил по ногам, а Камиль Пёнтковски - красную карточку. Но даже в меньшинстве аутсайдеры повели на 43-й минуте после удара Бруно Мендеса. Только на экваторе второй половины «Лас-Пальмас» отыгрался, это Франсиско Пехиньо головой замкнул навес. Мюрто Узуни едва не вывел «Гранаду» вперед, но его гол отменили, вне игры.
«Гранада» набирает 12-е очко и идет предпоследней, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Мендес Бруно II43'
|68'Пехиньо Франсиско (1:1)
Баталья Аугусто• 21'Санчес Рикард•Мендес Бруно II•Пёнтковски Камиль• 21'Нева Карлос• 45'Онгла Мартин90' (Гумбау Херард (90') •Руис Серхио•Вильяр Гонсало 45'63' (Корбяну Теодор (63') •Мелендо Оскар24' (Микель Игнаси (24') •Пельистри Факундо63' (Мауасса Фет (63') •Аресо Матиас 45'46' (Узуни Мюрто (46')
Вальес Альваро•Парк Марвин 42'90' (Гонсалес Фабио (90') •Суарес Алехандро•Мармол Мика•Кардона Серхи•Мунир Эль-Хаддади63' (Эррера Кристиан (63') •Луаодис Энзо 86'90' (Коко Сауль (90') •Перроне Максимо63' (Пехиньо Франсиско (63') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто•Рамирес Сандро 45'81' (Каба Сори (81')
03 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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