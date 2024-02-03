«Гранада» отобрала очки у «Лас-Пальмаса», проведя полтора тайма вдесятером

Субботний матч Ла Лиги «Гранада» - «Лас-Пальмас» получился необычным. Идущие в зоне вылета хозяева рано остались вдесятером, но успешно отбивали атаки противника. На шестой минуте Сандро Рамирес едва не открыл счет, но вратарь выручил. В середине первого тайма Мунир эль-Хаддади получил по ногам, а Камиль Пёнтковски - красную карточку. Но даже в меньшинстве аутсайдеры повели на 43-й минуте после удара Бруно Мендеса. Только на экваторе второй половины «Лас-Пальмас» отыгрался, это Франсиско Пехиньо головой замкнул навес. Мюрто Узуни едва не вывел «Гранаду» вперед, но его гол отменили, вне игры.

«Гранада» набирает 12-е очко и идет предпоследней, соперник - девятый.