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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» отобрала очки у «Лас-Пальмаса», проведя полтора тайма вдесятером

03 Февраля 2024 • 20:17 Комментировать
Гранада
1:1
Лас-Пальмас

Субботний матч Ла Лиги «Гранада» - «Лас-Пальмас» получился необычным. Идущие в зоне вылета хозяева рано остались вдесятером, но успешно отбивали атаки противника. На шестой минуте Сандро Рамирес едва не открыл счет, но вратарь выручил. В середине первого тайма Мунир эль-Хаддади получил по ногам, а Камиль Пёнтковски - красную карточку. Но даже в меньшинстве аутсайдеры повели на 43-й минуте после удара Бруно Мендеса. Только на экваторе второй половины «Лас-Пальмас» отыгрался, это Франсиско Пехиньо головой замкнул навес. Мюрто Узуни едва не вывел «Гранаду» вперед, но его гол отменили, вне игры.

«Гранада» набирает 12-е очко и идет предпоследней, соперник - девятый.

Протокол игры  
Гранада1:1Лас-Пальмас
(1:0) Мендес Бруно II43'  
  68'Пехиньо Франсиско (1:1)
Баталья Аугусто  21'Санчес РикардМендес Бруно IIПёнтковски Камиль  21'Нева Карлос  45'Онгла Мартин 90' (Гумбау Херард ( 90') Руис СерхиоВильяр Гонсало  45' 63' (Корбяну Теодор ( 63') Мелендо Оскар 24' (Микель Игнаси ( 24') Пельистри Факундо 63' (Мауасса Фет ( 63') Аресо Матиас  45' 46' (Узуни Мюрто ( 46')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеКальехон ХосеМарк МартинесРубио МигельТорренте РаульПуэртас Антонио
Вальес АльвароПарк Марвин  42' 90' (Гонсалес Фабио ( 90') Суарес АлехандроМармол МикаКардона СерхиМунир Эль-Хаддади 63' (Эррера Кристиан ( 63') Луаодис Энзо  86' 90' (Коко Сауль ( 90') Перроне Максимо 63' (Пехиньо Франсиско ( 63') Родригес КирьянМолейро АльбертоРамирес Сандро  45' 81' (Каба Сори ( 81')
Запасные: Кардона МаркСинкгравен ДэйлиАарон Эскандель  72'Херцог ХуанмаГонсалес ИньякиГоррин Алехандро
03 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Лас-Пальмас

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